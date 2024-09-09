Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ‘Koramaz Vadisi’ temalı 4’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için geri sayım başladı. Üst üste 3 yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun 4’üncüsü bu yıl 22 Eylül Pazar günü koşulacak.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı yüksek standartlı tesisler ve düzenlediği dev spor organizasyonlarının da katkısı ile 2024 ACES Avrupa Spor Şehri ünvanı alan Kayseri’de yine Büyükşehir’in öncülüğünde uluslararası spor organizasyonları hız kesmeden sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ilki 2021 yılında düzenlenen ve devamında her yıl gerçekleştirilerek geleneksel hale getirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun bu yıl 4’üncüsü, 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek.

KADİM KENTİN KÜLTÜREL DEĞERLERİ DÜNYA’YA TANITILIYOR

Her yıl kadim kentin eşsiz medeniyet miraslarından bir kültürel değeri maraton teması olarak belirleyen Büyükşehir Belediyesi, kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek kenti bir spor merkezi yapmayı ve katılımcılara doğal ve kültürel mirası keşfettirilmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, birincisi 12 Eylül 2021’de Kültepe teması, ikincisi 9 Ekim 2022’de Erciyes teması ve üçüncüsü, 24 Eylül 2023 Pazar günü taşlara sırrını üfleyen Mimar Sinan teması ile gerçekleştirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun bu yıl ise teması tarihi, kültürel ve doğal varlıklarıyla UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi’nde yer alan ‘Koramaz Vadisi’ olarak belirlendi.

HEYECAN DOLU MARATONA SAYILI GÜNLER KALDI

Birincisinde 5 bin 220 kayıtlı yarışçı ile halk koşusuna yaklaşık 10 bin sporseverin, ikincisinde 6 bini aşkın Türk sporcunun yanı sıra 15 ülkeden yabancı sporcuların, üçüncüsünde 21 kilometre ile 10 kilometre etaplarına 7 bin 500 kayıtlı sporcunun katıldığı maratonun 22 Eylül Pazar günü gerçekleşecek 4’üncüsü için geri sayım başladı.

22 Eylül Pazar günü 21K/10K koşuları saat 08.00’de, Halk Koşusu ise saat 09.30’da başlayacak Korama Temalı 4’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu öncesinde 20-21 Eylül tarihlerinde 09.00-22.00 saatleri arasında Kit Dağıtım Günleri yapılacak. Belirlenen kit dağıtım noktasında katılımcılara göğüs numarası ve çanta ile aynı numarada olan bir adet ölçüm çipi verilecek.

21K / 10K / Halk Koşusu olmak üzere 3 kategoride 10 bin koşucu katılım sağlayacak ve bunun yanı sıra 14 ülkeden 120 yabancı koşucu maratonda ter dökecek. 21K ve 10K kategorilerinde yaş sınırı 18 olurken, Halk Koşusu’nda yaş sınırı bulunmuyor. Güzergâhta yaklaşık her 2,5 kilometrede ihtiyaç noktaları bulunduracak Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., katılımcıların ihtiyaçlarına anında cevap verecek.

21 kilometre koşucu tişörtü Beyaz, 10 kilometre koşucu tişörtü Kırmızı, Halk Koşusu koşucu tişörtü Sarı renk olarak belirlenirken 21 kilometre ve 10 kilometre koşucularına Koramaz Vadisi temalı çanta hediye takdimi yapılacak.

TOPLAM 1 MİLYON 64 BİN TL’LİK ÖDÜL

4’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşularının tamamlanmasının ardından toplam 1 milyon 64 bin TL olarak belirlenen ödül sahiplerini bulacak. Yarışlarda, 242 kişi para ödülünden yararlanabilecek.

22 Eylül Pazar günü 11.30’da Ödül Töreni’nde dereceye giren koşuculara ödülleri takdim edilecek.

BÜYÜKŞEHİR SPOR A.Ş. ULUSLARARASI MARATONDA ÇOCUKLARI UNUTMADI

Ayrıca, 4’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında 20 Eylül 10.00-14.00, 23 Eylül 10.00-12.00 saatleri arasında Çocuk Maratonu kaydı alınacak. 21 Eylül 2023 Cumartesi 14.00'te ise minklerin heyecan dolu rekabetine sahne olacak Çocuk Maratonu gerçekleştirilecek.