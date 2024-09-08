TOFAŞ Basketbol Takımı, Turkish Riviera Pre-Season 2024’teki üçüncü hazırlık maçında Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban ile karşılaştı. Mavi Yeşilliler, Antalya kampında oynanan mücadelede 16 sayı farktan dönüp maçı kazanma noktasına getirse de karşılaşma 88-88 eşitlikle sonuçlandı.ANTALYA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı dördüncü hazırlık maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban ile karşı karşıya geldi.

Antalya kampının 5'inci gününde, Belek’teki spor oteli Gloria Sports Arena’da oynanan Turkish Riviera Pre-Season 2024 mücadelesine Alex Perez, Demircan Demir, J.J. O’Brien, Berk Demir, Kris Bankston beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, 3.30’da molaya 13-7 geride girdi. İlk çeyreği 25-16 yenik kapatan Bursa ekibi, Uros Trifunovic ve Yiğitcan Saybir’in sayılarıyla arayı kapatmaya çalışsa da soyunma odasına 54-44 geride girdi.

Üçüncü çeyrekte etkili savunmasının yanında üst üste bulduğu sayılarla farkı 1’e (62-61) kadar indiren TOFAŞ, son çeyreğe 69-63 geride girerken, geri adım atmayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Uros Trifunovic’in üçlüğüyle bitime 1.30 kala farkı yeniden 1’e (83-82) indirirken; bitime 2 salise kala skor 88-87’iken Marcquise Reed faul çizgisinden 2’de 1 atınca maçın normal süresi 88-88 eşitlikle sonuçlandı. İki takımın da ortak kararıyla hazırlık karşılaşması bu skorla berabere sonuçlandı.

Lokomotiv Kuban karşısında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 22 sayı; Uros Trifunovic 15 sayı; Yiğitcan Saybir 14 sayı; Berk Demir 11 sayı; J.J. O’Brien 10 sayı ile oynadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Turkish Riviera Pre-Season 2024’deki dördüncü, sezonun beşinci hazırlık maçında 11 Eylül Çarşamba günü Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Gloria Sports Arena’daki mücadele saat 19.00’da başlayacak ve Tivibu Spor’dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.