ANKARA (İGFA) - 'Yeşil Vatan Seferberliği' anlayışıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kamu kurumları, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, çiftçiler, gönüllüler gibi Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar fidan dikim etkinliklerine katıldı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 11 Kasım etkinlikleriyle ulaşılan sonuçları değerlendirerek, 'Bu yıl 81 ilimizde toplam 14 milyon 914 bin fidanı toprakla buluşturduk. Ülke genelinde 1 milyon 280 bin 491 vatandaşımızın doğaya el uzattığı bu anlamlı günde, toplumun her kesimiyle birlikte geleceğe nefes olduk. Ayrıca gelecegenefes.gov.tr platformu üzerinden vatandaşlarımız tarafından sahiplenilen 30 milyon fidan, Türkiye'nin doğaya olan duyarlılığını en güzel şekilde göstermektedir. Her fidan, geleceğe atılmış bir imzadır.' diye konuştu.

600 MİLYON FİDAN KAPASİTESİYLE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

Orman Genel Müdürlüğü olarak 136 orman fidanlığında 1.000'den fazla türde fidan üretimi gerçekleştirdikleri belirten Karacabey, 'Yıllık üretim kapasitemiz 600 milyon fidan ve tohum seviyesine ulaştı. Türkiye, bu kapasiteyle bölgesinde lider, dünyada ise sayılı ülkelerden biridir' dedi.

Bu yılki etkinliklerde, orman yangınlarında zarar gören bölgeler öncelikli olarak ele alındığını kaydeden Karacabey, 'İstanbul'da yangında zarar gören 219 hektar alan için 788 bin 550 fidan toprakla buluşturuldu. Benzer şekilde Ege ve Akdeniz bölgelerinde de rehabilitasyon çalışmaları yoğunlaştırıldı. Ülke genelinde 1391 noktada gerçekleşen fidan dikimleriyle, her yaştan vatandaş 'Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan' sloganıyla doğaya katkı sundu. Millî Eğitim Bakanlığı da öğrenci ve öğretmenlerin aktif katılımıyla çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren güçlenmesine destek verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan 'Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası' protokolü kapsamında da 1 yıl boyunca yüksek hızlı trenlerle seyahat eden yıllık ortalama 13 milyon yolcu adına da fidanlar toprakla buluşturuldu' diye konuştu.