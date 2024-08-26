Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW markasının sponsorluğunda Türkiye Açık Deniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) iş birliğiyle gerçekleştirilen 30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası Yat Yarışı, bu yıl TAYK İstanbul trofesinin 8. ayağı ile deniz ve yelken tutkunlarını bir araya getiriyor. İstanbul Boğazı rotasında 30 Ağustos tarihinde başlayacak yarışlar, 31 Ağustos – 1 Eylül 2024 tarihlerinde Caddebostan- Adalar rotalarında devam edecek. BMW’nin göz alıcı modellerinin sergileneceği yarışta ziyaretçiler, başlangıç ve bitiş noktası olan Kalamış Marina’da Yeni BMW iX1, Yeni BMW iX2, Yeni BMW i5 ve BMW iX modellerini yakından inceleme imkânı da bulacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un benzersiz güzergahlarında gerçekleşecek 30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası Yat Yarışı’ “IRC sınıfı” yatlara açık olacak. Aralarında Borusan Sailing takımının da yer aldığı yaklaşık 50 adet yelkenli kıyasıya mücadele edecek. Bununla birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamındaki 30 Ağustos Cuma günü İstanbul Boğazında yapılacak yarış ise sadece bu milli güne özel “Destek sınıfı” yatlara da açık olacak.

30 Ağustos’ta İstanbul Boğazı’nda, 31 Ağustos – 1 Eylül’de ise Caddebostan – Adalar rotasında gerçekleşecek yarışlarda deniz tutkunları, bu nefes kesici rekabete tanık olma fırsatını yakalayacak. Özellikle 30 Ağustos Cuma günü saat 12:00’de İstanbul Boğazında başlayacak yat yarışının seyri tüm İstanbullulara açık olacak. Spor meraklıları, yelken tutkunları ve davetliler yarış boyunca gemi trafiğine kapalı olacak İstanbul Boğazı’ndan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tekne park işletmeciliğini de yapan İSPARK - İstmarin koordinasyonunda Sarıyer, Beşiktaş ve Üsküdar Belediyelerinin desteğiyle Arnavutköy Akıntıburnu, Emirgan ve Üsküdar sahiline kurulacak seyir alanlarından yelkenli teknelerin boğazdaki kıyasıya yarışlarını rahat bir şekilde izleyebilecek.

Yarışın son günü olan 1 Eylül akşamında, dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edilecek.

Yarışlar boyunca davetlilere Kalamış Marina’da çeşitli etkinlikler, söyleşiler ve Yuvam Dünya’nın öncülüğünde workshoplar düzenlenecek. Ayrıca ziyaretçiler; Yeni BMW iX1, Yeni BMW iX2, Yeni BMW i5 ve BMW iX modellerini yakından inceleyebilecek.