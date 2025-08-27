Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ADARAY, Metrobüs ve belediye otobüslerinin vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacağını açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda ulusal bayramlarda vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sunmaya devam ediyor.

Sakarya'da toplu taşımayı kullanan vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ADARAY, Metrobüs ve belediye otobüsleriyle ücretsiz olarak seyahat edebilecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun

Büyükşehir'den yapılan açıklamada, “30 Ağustos zaferinin yıl dönümünde ADARAY, Metrobüs ve belediye otobüslerimiz vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaşım hizmeti sağlayacaktır. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” ifadeleri yer aldı.