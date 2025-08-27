Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, “Planlı, kurallı ve kimlikli kent” vizyonu doğrultusunda Serik ilçesinde altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - 2019-2025 yılları arasında Serik genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma, tesis ve hizmet yatırımlarına toplam 4 milyar 239 milyon 783 bin TL’lik yatırım gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Serik’teki yatırımlarıyla ilçenin altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmeyi sürdürüyor. Gerçekleştirilen projelerle hem bugünün ihtiyaçları karşılanıyor hem de geleceğe dönük sağlam temeller atılıyor. Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan bu yatırımlar, Serik’in modern ve sağlıklı bir kent olarak gelişimine büyük katkı sağlıyor.

301 KİLOMETRELİK İÇME SUYU HATTI DÖŞENDİ

ASAT, Serik’in sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşması için büyük ölçekli projelere imza attı. Bu çerçevede 341.934 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı inşa edilirken, bu yatırımlara toplam 1 milyar 842 milyon TL kaynak aktarıldı. Çalışmalar, ilçenin merkezinden en ücra mahallesine kadar temiz suya erişimi kolaylaştırdı.

ALT YAPIYA KAPSAMLI KANALİZASYON YATIRIMI

Serik’in çevre sağlığı açısından büyük önem taşıyan kanalizasyon altyapısı da güçlendirildi. 2019’dan bu yana ilçeye 28.505 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı kazandırılırken, yapılan yatırımların tutarı 73 milyon 460 bin TL’ye ulaştı.

ATIKSU ARITMA VE TESİS YATIRIMLARINDA REKOR

ASAT’ın Serik’e yönelik en büyük yatırımı ise 2 milyar 118 milyon TL ile atıksu arıtma projelerine yapıldı. Modern arıtma sistemleri sayesinde çevresel sürdürülebilirlik ve halk sağlığı korunurken, Serik’in büyüyen nüfusuna uygun altyapı oluşturuldu. Tesis ve hizmet yatırımları kapsamında ise 205 milyon 434 bin TL’lik yatırım gerçekleştirildi.

693 MİLYON TL YENİ YATIRIM YOLDA

Önümüzdeki dönemde ise ASAT Genel Müdürlüğü, Serik ilçesi için toplam 693 milyon TL’lik yeni altyapı yatırımı planlıyor. Bu kapsamda 651 milyon TL içme suyu, 12 milyon TL kanalizasyon ve 30 milyon TL atıksu arıtma projeleri ile Serik’in altyapısı daha da güçlendirilecek. Planlanan bu projeler, ilçenin artan nüfusuna ve gelişen yerleşim alanlarına uzun vadeli çözümler sunmayı hedefliyor.