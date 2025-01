İçişleri Bakanlığı, son iki haftadır 77 ilde devam eden Narkokapan-9 operasyonunda milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirirken, 2 bin 795 şüpheliyi yakaladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın uzun bir süredir sürdürdüğü Narkokapan operasyonlarının 9'uncusunu bu kez Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda 77 ilde gerçekleştirdi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 77 İlde Emniyetimiz tarafından Uyuşturucuya yönelik son 2 haftadır devam eden “NARKOKAPAN-9” operasyonlarında; 1 Ton 50 Kg Uyuşturucu Madde ile 13 Milyon 835 Bin 786 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildiğini duyururken, 2 bin 795 şüpheli yakalandığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1882295364981563718

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince; 4 bin 192 ekip, 10 bin 480 personel, 47 hava aracı ve 98 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" mesajını yineledi.