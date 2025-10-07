29 Ekim Kadınları Derneği Edirne Şube Başkanı Kezban Buyruk, İslam Tarihçisi Doç. Dr. Bahriye Üçok'un katledilişinin 35. yılında laiklik ve demokrasi mücadelesine dikkat çekerek, 'Laiklik, demokrasinin temel taşıdır. Aydınlanma şehitlerimizin kazanımlarını koruyacağız' dedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 29 Ekim Kadınları Derneği Edirne Şube Başkanı Kezban Buyruk, 6 Ekim 1990'da katledilen Doç. Dr. Bahriye Üçok'un 35. ölüm yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Üçok'un, 1990'da Muammer Aksoy, Turan Dursun ve Çetin Emeç cinayetleriyle başlayan aydın katliamlarının bir kurbanı olduğunu hatırlatan Buyruk, Maraş, Çorum, Sivas-Madımak, Suruç ve Ankara Gar gibi toplu katliamlara da değindi. Buyruk, bu cinayetlerin failleri ve ardındaki örgütlerin tam olarak ortaya çıkarılmadığını vurguladı.

'LAİKLİK, DEMOKRASİNİN TEMEL TAŞIDIR'

Buyruk, Üçok ve diğer aydınların laik ve demokratik bir Türkiye için mücadele verdiğini belirterek, 'Laiklik, ümmeti yurttaşa dönüştüren, ortaçağdan kopuşu sağlayan anti-feodal bir devrimdir. Laiklik güçlendikçe demokrasi gelişir, demokrasi tahrip edildikçe gericilik güçlenir.' dedi.

Kurtuluş Savaşı Meclisi'nin 1921'de çıkardığı Hıyanet-i Vataniye Kanunu'na atıfta bulunan Şube Başkanı Kezban Buyruk, bu yasanın dini siyasete alet edenleri 'vatan haini' saydığını, ancak 1991'de yürürlükten kaldırıldığını anımsattı. Laikliğin Anayasa ile dolaylı koruma altında olduğunu, ancak bunun yetersiz olduğunu ifade etti.

Buyruk, dinci bakış açısıyla kadın haklarının geriletildiğini ve tarikatların toplumsal yaşamda etkili olduğunu savunarak, 'Bahriye Üçok'un 'Benim yaşamım mücadeledir' sözleri rehberimizdir. Laiklik ve demokrasi ciddi sorunlarla karşı karşıya, kazanımlarımız tırpanlanmak isteniyor. Ancak yılgın değiliz. Laikliğin özellikle kadınlar için yaşamsal olduğunu biliyoruz. Her tohum güneşe uzanır inancıyla mücadele edeceğiz.' diye konuştu.