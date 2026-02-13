Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Malatya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde kent genelindeki işyerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

MALATYA (İGFA) - Malatya genelinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla yürütülen denetimler aralıksız sürüyor. Kurumlar arası iş birliğiyle gerçekleştirilen uygulamalarda temel hedef; halk sağlığını korumak, tüketici haklarını gözetmek ve ticari düzeni sağlamak.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan kontrollerde; hijyen kuralları, son kullanma tarihleri, fiyat-etiket uyumu, gramaj denetimleri, işyeri ruhsatları ve üretim alanlarının işleyişi titizlikle inceleniyor. Mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere uyarı yapılırken, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanıyor.

2025'TE 9 BİN 592 DENETİM

2025 yılı boyunca Malatya genelinde 9 bin 592 işyeri denetlenirken, 2026 yılının Ocak ayında ise 117 işyerinde kontrol gerçekleştirildi. Denetimlerin yıl boyunca planlı şekilde devam edeceği, ayrıca vatandaşlardan gelen şikâyetlerin de titizlikle değerlendirileceği belirtildi.

Zabıta Dairesi Başkanı Hanifi Acar, Ramazan ayı öncesinde haftanın üç günü Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle, iki günü ise belediye ekipleriyle sahada olduklarını ifade ederek, 'Ramazan ayında denetimlerimizi daha sık yapacağız. Amacımız vatandaşlarımızın temiz, hijyenik ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak' dedi.