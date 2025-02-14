Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yaklaşık 2,3 milyar liralık tarımsal destek ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Üreticinin gücüne güç katmayı sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında çiftçilere bugün 2 milyar 251 milyon 749 bin liralık daha ödeme yapacaklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. İbrahim Yumaklı, tarımsal ödemelerin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 milyar 251 milyon 749 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin detaylarını da paylaştı.