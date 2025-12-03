İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince 23 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını; 27'sinin tutuklandığını, 15'inin ise adli kontrolle serbest bırakıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'yasa dışı bahis'e yönelik son 1,5 yıldır yürütülen soruşturma ve operasyonlarda önemli bir başarı elde edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımına göre; jandarma teşkilatı, 23 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek, hesaplarında toplam 6 milyar 182 milyon TL işlem hacmi bulunan 42 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 27'si tutuklanırken, 15'i adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

Operasyonlar kapsamında, suç gelirlerine karşı da önemli tedbirler alındı. Şüphelilere ait yaklaşık 203 milyon TL değerindeki varlıklara — 25 ev/arsa, 25 araç, 428 banka hesabı ve 35 kripto hesap-el konuldu. Bakan Yerlikaya, bu kişiler aracılığıyla vatandaşların hem maddi hem manevi zarara uğramasının önüne geçildiğini belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1996085893854110058

Yürütülen soruşturmaların, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatma, yasa dışı para transferi, gelir aklama ve komisyon alma gibi suçlamaları kapsadığı ifade edildi.

Elde edilen yasa dışı gelirlerin, üçüncü şahıslara ait kripto hesaplar üzerinden yurtdışına aktarıldığı saptandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Bu operasyonlarla vatandaşlarımızın yasa dışı bahis nedeniyle maddi ve manevi yıpratılmasının önüne geçildiğini' vurgulayarak, emeği geçen güvenlik güçlerini tebrik etti.