Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, Uluslararası Tarihi eser Kaçakçılığına yönelik olarak yapılan operasyonda, uluslararası tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptıkları çalışmanın ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre yurtdışına çıkış yaptıkları sırada S.K. ve M.Y.Y.'nin içinde bulunduğu otomobil durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada Helenistik döneme ait olduğu anlaşılan ön yüzünde Büyük İskender'in Herakles tarzı portresi ve arka yüzünde Yunan Tanrısı Zeus figürleri bulunan tarihi eser niteliğinde gümüş sikkeler ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. ve M.Y.Y.isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.