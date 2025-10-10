Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, resmi araçla görev sırasında meydana gelen trafik kazasında 2 jandarma personeli şehit oldu, 2 sivil vatandaş yaralandı. Sakarya Valiliği ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlere rahmet dileyerek başsağlığı mesajı yayımladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Valiliği, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, görevli oldukları resmi araçla geçirdikleri kaza sonucu 2 Jandarma personelinin şehit olduğunu ve iki sivil vatandaşın yaralandığını duyurdu.

Alınan bilgiye göre, kaza, Vakıf Mahallesi'nde resmi araçla gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Kd.Çvş. Tacettin Gün ve J.Asb.Kd.Çvş. Hakkı Eryılmaz, görev esnasında geçirdikleri trafik kazasında şehit olduğunu belirtti.

Sakarya Valiliği ile İçişleri Bakanlığı, şehitlere Allah'tan rahmet; ailelerine, Jandarma Teşkilatı ile milletimize başsağlığı diledi.

Bu arada olayda yaralanan 2 sivil vatandaşın ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.