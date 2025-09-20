Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi 2026 yılı yerel tohum dağıtımı hazırlıklarına başladı.MUĞLA (İGFA) - ‘Yerel Tohum Ulusal Güç’ sloganıyla kurulan ve bugüne kadar Türkiye’nin 81 iline 23 Milyon yerel tohum dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi 2026 yılında dağıtımını yapacağı ata tohumlarının hazırlıklarına başladı. 2026 Yerel tohum dağıtımının 1 Şubat 2026 tarihinde yapılması planlanıyor.

Muğla’nın Ata Tohumları Türkiye’nin Dört Bir Yanına Dağıtılıyor

Verimli toprakları ile Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden biri olan Muğla’da üreticilere ve tarımsal üretime büyük destek veren Büyükşehir Belediyesi yerel tohum konusunda da farkındalık yaratmaya devam ediyor. Türkiye’nin en kapsamlı Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezleri’nden birine sahip olan Büyükşehir Belediyesi 2025 yılında 120 çeşit ata tohumundan elde edilen 3 Milyon yerel tohumu Türkiye’nin 54 iline ulaştırdı. Envanterinde 980 çeşit ata tohumu bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi’nde tüm kontrolleri yapılan tohumlar dikimi, üretimi yapıldıktan sonra Türkiye’nin dört bir yanına dağıtılıyor. Yerel tohum merkezinde sebze tohumlarının dışında; orman, kaba yem ve tıbbi aromatik tohumları da yer alıyor.

Türkiye’nin En Kapsamlı Yerel Tohum Merkezlerinden Biri Muğla’da

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi Nisan ayında dikmiş olduğu fidelerden tohum alma, yıkama ve kurutma çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Türkiye’nin en kapsamlı Yerel tohum merkezlerinden biri olan tesis, Yerel Tohum ve Tıbbi- Aromatik Bitkiler konularında daha iyi ve bilimsel hizmet verebilmek için 4 bin 700 metrekarelik alanda Yerel Tohum Deneme Parselleri, Tıbbi- Aromatik Bitki Parselleri, Eğitim alanları, Distilasyon Tesisi ve bünyesindeki 3 adet laboratuvardan oluşuyor.

Başkan Aras; “Üreten Köylümüzün Yanında Olmaya, Yerel Tohum Konusunda Farkındalık Yaratmaya Devam Edeceğiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Ahmet Aras verimli topraklara sahip Muğla’nın önemli bir tarım kenti olduğunu, tarım kenti Muğla’da yerel tohuma ve üreten köylüye destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Aras; “Atalarımızdan bizlere kalan en önemli miraslardan biri de yerel tohumlarımızdır. Muğla’mızın verimli topraklarını işleyen, bu topraklarda üreten köylülerimiz sağlıklı nesiller için korunmuş, bugünlere gelmiş yerel tohumlarımızı kullanarak üretimlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezlerinden birine sahibiz ve bu merkezde bugüne kadar 980 ata tohumumuzu envanterimize ekleyerek korumaya aldık. Üreten köylümüzün tohumdan hasada her zaman yanındayız. Türkiye genelinde ata tohumları konusunda farkındalık yaratmak için de 81 şehrimize ata tohumu dağıtımına devam ediyoruz. Muğla’mızın verimli topraklarında yetişen ata tohumlarımız güzel ülkemizin her köşesinde toprakla buluşmaya devam edecek.” dedi.