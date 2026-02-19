ÖSYM, 1 Mart 2026'da yapılacak 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (MSÜ) sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) kapsamında adayların sınav yerlerinin belirlendiğini açıkladı.

Buna göre sınava başvuran adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 19 Şubat 2026 saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle temin edebilecek.

Açıklamada, 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek sınav için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.