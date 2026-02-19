İzmit Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününde kent genelinde ücretsiz iftar sofralarını ve Gülümse Kafe'lerde sunulan uygun fiyatlı iftar menülerini duyurdu. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, dayanışma ve bereket dolu sofralara davet etti.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ramazan ayının ilk gününde kent genelinde kurulacak iftar sofralarına ilişkin bilgi verdi.

Hürriyet, Kültür Tepesi, Mehmet Ali Paşa Kent Lokantası ve Fevziye Kent Lokantası başta olmak üzere farklı noktalarda ücretsiz iftar hizmetinin sunulacağını açıkladı. Mahallelerde de iftar sofraları ve etkinliklerin düzenleneceği belirtildi.

Ayrıca Hürriyet, kendi bütçesiyle dışarıda iftar yapmak isteyen vatandaşlar için Gülümse Kafe'lerde üç ayrı uygun fiyatlı menü hazırlandığını duyurdu.

Tavuk menüsü 425 TL, ızgara köfte menüsü 450 TL ve kavurma et menüsü 500 TL olarak belirlendi. Menülerde çorba, pide, salata, iftariyelik ve tatlı da yer alıyor.