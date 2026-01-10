Kocaeli'de yaşayan 'Manav Türklerinin' zengin kültürel mirasını yaşatmak ve tanıtmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Yerel Kültür Platformu iş birliğinde hayata geçirilen Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, 2025 yılını dopdolu etkinlik ve projelerle tamamladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA) ile Kocaeli Yerel Kültür Platformu iş birliğinde düzenlenen Kocaeli Yerel Kültür Çalıştayı, Kocaeli'nin zengin kültürel mirasının korunmasına yönelik yerel kültür yol haritası oluşturdu. Çalıştay, kentin kültürel değerlerinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

YÖRESEL KIYAFETLER İÇİN TESCİL ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kocaeli'nin yöresel kıyafetlerinin tescillenmesine yönelik çalışmalar; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu iş birliğiyle başlatıldı. Proje ile kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin korunması, kıyafetlerin tescillenmesi ve Kocaeli'nin kültür turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

KENTİN SÖZLÜ KÜLTÜRÜ KAYIT ALTINA ALINIYOR

Kocaeli'nin dil zenginliğini ve sözlü mirasını yaşatmak amacıyla başlatılan 'Kocaeli Manav Ağzı Sözlüğü' projesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu iş birliğiyle yürütülüyor. Proje kapsamında yüzyıllardır bölgede yaşayan manavların günlük yaşamda kullandıkları kelimeler, deyimler ve atasözleri derlenerek kayıt altına alınacak. Kocaeli genelindeki manav köylerinde yapılacak saha araştırmaları ve anket çalışmalarıyla manav ağzına özgü sözcükler Kocaeli'nin kültürel belleğine kazandırılacak.

YEREL KÜLTÜR ŞEHRİM SANAT SERGİSİ'NDE BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu iş birliğinde düzenlenen Şehrim Sanat Sergisi, Seka Sanat İhtisas Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide; seramik, resim, kaligrafi, minyatür, çini, katı sanatı, fotoğraf ve coğrafi işaretli çalışmalar yer aldı. Sergi, Kocaeli'nin kültürel ve sanatsal zenginliğini farklı disiplinlerde yansıttı.

KOCAELİ MUTFAĞI TANITILDI

Kentin gastronomi mirasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen Coğrafi İşaretli Lezzetler ve Kocaeli yöresel yemekleri temalı etkinlikler, yöresel tatların hikâyeleriyle birlikte televizyon programları aracılığıyla geniş kitlelere tanıtıldı.

ATÖLYELERLE KÜLTÜREL AKTARIM SAĞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren müze, yıl boyunca kentin somut ve somut olmayan kültürel mirasının korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı. Müze, 2025 yılında düzenlediği atölye çalışmalarıyla çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan katılımcıyı kültürle buluşturdu. Geleneksel üretim teknikleri, el sanatları, geleneksel oyunlar ve yerel değerler uygulamalı olarak aktarıldı.

YERLİ MALI HAFTASINA YOĞUN İLGİ

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında düzenlenen programlarda yerli üretim bilincine dikkat çekildi. Etkinliklerde Kocaeli Fatihi Akçakoca Gazi sunumu ile kentin tarihsel süreci anlatılırken, Kocaeli'ye ait yerli ürünler, yöresel lezzetler ve coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı.

KENTİN KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ BU MÜZEDE YAŞATILIYOR

Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, şehrin unutulmaya yüz tutmuş değerlerini yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Manavların Kocaeli'ye yerleşimi, ketenin yolculuğu ve motiflerin dili gibi bölümleriyle zengin bir içerik sunan müze, Portakal Hafız Konağı'nda hizmet veriyor. Müze, pazartesi hariç haftanın altı günü 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Ayrıntılı bilgi almak ve projelere katkı sunmak isteyenler 0262 331 23 73 numaralı telefonu arayarak iletişim kurabilir.