Dernek Başkanı İsmet Kartal ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ağırlanan konuklarla samimi bir ortamda sohbet edildi, Sakarya gündemine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

SAKARYA (İGFA) - Ziyarette eski Anavatan Partisi Milletvekili Mümtaz Özkök, emekli İş Bankası Müdürü Onur Esen Bektaş, geçmiş dönem Dernek Başkanı Prof. Dr. Fehmi Çelebi, Dr. Metin Mutlu, Prof. Dr. İbrahim Kara, Uğur Okulları Kurucu Müdürü Yavuz Müftüoğlu, iş insanları İbrahim Müftüoğlu ve Melih Uyar da yer aldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Sakarya İl Jandarma Komutanı Hasan Erbağ ve beraberlerindeki misafirler Sakarya Trabzonlular Derneği'ni ziyaret etti.

