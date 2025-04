Los Angeles’taki The Lot at Formosa’da gerçekleşen Fashion Trust U.S. Ödül Töreni’nde Messika, uluslararası moda sahnesindeki ışıltısını bir kez daha ortaya koydu.İSTANBUL (İGFA) - Modern mücevher dünyasının öncü isimlerinden Valérie Messika, 2025 Fashion Trust U.S. Danışma Kurulu’na seçilerek onurlandırıldı.

Yeni nesil tasarımcıları destekleme konusundaki güçlü duruşunu sürdüren Messika, Mücevher kategorisinin ödül sahibine bire bir mentörlük yapacağını belirterek Amerikan tasarımcılarına desteğini bir kez daha kanıtladı.

Gece boyunca Valérie Messika, masasında, moda ve eğlence dünyasından önemli konukları ağırladı.

Ünlü isimler, markanın imza parçalarıyla görünümlerine ışıltı kattı. Kerry Washington, Messika’nın cesur ve dinamik ruhunu yansıtan Groove küpeleri ve bileziği ile göz kamaştırdı.

Charlotte Lawrence, merkezinde zümrüt kesim pırlanta motifi bulunan Divine Enigma kolyesiyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı şıklığını, armut kesim Disco Pulsation küpeleri ve yüzükleriyle tamamladı.

Maddie Ziegler, White Midnight Sun küpeleri ve Concorde ve Disco Pulsation yüzükleriyle büyüledi.

Messika mücevherleriyle geceye katılan Colman Domingo, Groove kolyesi ve Diamond Frequencies küpeleriyle markanın estetiğine modern ve maskülen bir yorum kattı.

Taraji P. Henson ise So Move Max kolyesi, bileziği ve yüzüğü ile So Move küpeleri bir arada kullanarak güçlü bir stil yarattı.