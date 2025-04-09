Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin, "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçlamasıyla haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’na (ATK) verdiği testlerin sonucu çıktı. ATK Raporu’na göre çiftin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı ortaya kondu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğiyle ilgili yapılan ihbarlar sonucunda videoda yer alan Engin Polat ve videoyu çeken Dilan Polat “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlarından ifadeye çağrılmıştı.

İfadesinde suçlamaları reddeden Engin Polat, "Bu bir itibar suikastidır" demişti. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda suç unsuru bulunamamış, ardından serbest bırakılmışlardı.

ADLİ TIP KURUMU RAPORU ÇIKTI

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu, Dilan-Engin Polat çiftinin sonuçlarını açıkladı ve test sonuçlarına göre uyarıcı maddeye rastlanmadı.

ATK Raporu’ndan çıkan sonucu çiftin avukatı Sevinç Horoz açıkladı. “Müvekkillerin her ikisinin de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmamış olduğu ortaya çıkmıştır” diyen Avukat Sevinç Horoz, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

“Müvekkiller hakkında bir tatil sabahı kahvaltı öncesinde çekilmiş videonun basına kötü niyetli kişilerce suç teşkil eden bir davranış sergileniyormuşçasına yansıtılması sonucu haklarında başlatılan soruşturma sonucunda yapılan terslerin sonuçları her ikisinin de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmamış olduğunu ortaya koymuştur. Bir kesim tarafından müvekkillerin işlemedikleri suçlar yönünden mağdur edilmeye çalışıldığı ve yargılamalar sonrasında haklarında verilen adil hukuka uygun kararların tartışmaya konu edilmek istendiği sabittir. Buna bir son verilmesi gerekmektedir.”