Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 YLSY Burs Programı ile yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan bursiyerler için düzenlenen programa katıldı. Bakan Tekin, şu ana kadar toplamda 22 bin 487 öğrencinin bu burstan yararlandığını belirtti.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kızılcahamam'da düzenlenen '2024 YLSY Bursiyerlerine Yönelik Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri Programı'nın açılışında yaptığı konuşmada, yurt dışına gönderilecek öğrencilere seslendi.

Bakanlıkça yürütülen Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) burs programını ve bundan yararlanan öğrencileri çok önemsediklerini vurgulayan Bakan Tekin, onların ülkenin hem maddi kalkınma sürecine hem de entelektüel birikimine katkı yapacak şekilde yetişeceklerine inandıklarını belirtti.

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte bursun kurumsallaştığını, 1929'da yasal düzenlemeyle Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile hukuki bir forma kavuştuğunu anımsatan Bakan Tekin, 1960-1980 yılları arasında 27 Mayıs ve 12 Mart darbelerinin yaşandığını, o yıllarda hem siyasi hem de ekonomik istikrarsızlıkların yoğun olduğunu, dönem dönem bursiyerlerin sayısının çok azaldığını aktardı.

Yükseköğretim Kurulunun kurulmasıyla kalkınma planları temel alınarak özellikle temel bilimler, sosyal bilimler ve bilişim alanları gibi alanlarda bursların öncelendiğinin altını çizen Bakan Tekin, '2013-2024 yılları arasında ise bu programda çok ciddi bir revizyon yapıldı. Bu revizyonda hem yeni alanlar eklendi hem yeni ülkeler eklendi hem de bu bursun kullanımıyla ilgili zaman içerisinde ortaya çıkan aksaklıklar giderilmiş oldu.' dedi.

YLSY bursuna ilişkin bilgiler veren Bakan Tekin, şu ana kadar toplamda 22 bin 487 öğrenci bu burstan yararlandığını belirterek, 2024 yılı itibarıyla 45 farklı ülkede 121 üniversite ve 42 kamu kurumu adına toplam 2 bin 785 bursiyerinin devam ettiğini söyledi.

Bakan Tekin, 2002'den itibaren yaklaşık 13 bin öğrencinin bursiyer olarak yurt dışına gönderildiğini bildirerek, '22 bin bursiyerin yaklaşık 13 bininin AK Parti hükûmetleri döneminde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 5 yılda 5 bin genci yurt dışına gönderip bu burstan faydalandırma projesinin neticesinde, bugüne kadar yurt dışına gönderilen bursiyerlerimizin yaklaşık yüzde 60'ı 2002'den sonra gönderildi' diye konuştu.