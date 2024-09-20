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Öte yandan ÖSYM'den yapılan açıklamada sınava ilişkin cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin h ttps://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

ÖSYM, 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlayarak, sonuçları açıkladı. ANKARA (İGFA) ÖSYM'den yapılan açıklamada, 1 Eylül'de uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı’nın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.