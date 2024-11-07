ÖSYM, 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3)'na giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2024-ALES/3) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni an itibariyle T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebileceğini duyurdu.

ÖSYM duyurusunda ayrıca bir uyarıda da bulundu.

Duyuruda dikkat çeken uyarıda, "17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak 2024-ALES/3 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" denildi.