İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli olarak 17 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 81 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik bu sabah gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarda, aktif kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 81 şüpheli gözaltına alındı. Gizli tanık beyanları ve elde edilen dijital materyaller doğrultusunda; İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Erzincan, Hatay, İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Sivas, Şanlıurfa ve Rize illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Yakalanan şüphelilerin; FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, Örgütle bağlantılı şirketlerde kayıtlarının bulunduğu, FETÖ'nün 'Emniyet Mahrem Yapılanması' içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, Örgüt içi hiyerarşik yapı doğrultusunda hareket ettikleri, Emniyet mensuplarını örgüt içi kodlamalarla fişledikleri, Emniyet personelinin aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri, Yeni emniyet mensuplarını örgüte kazandırmaya yönelik faaliyetler planladıkları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne ve vatandaşlarımızın huzuruna kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'nı, İl Emniyet Müdürlüklerini ve operasyonda görev alan tüm personeli tebrik etti.