Adana'nın kurtuluş kutlamaları, 16. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonuyla sona erdi.

ADANA (İGFA) - Adana'da yağışlı havaya rağmen 5 bine yakın yerli ve yabancı sporcunun koştuğu 21 Km Yarı Maraton, 10 Km Koşusu, Halk Koşusu ve Çocuk Koşusu olarak 4 kategoride gerçekleştirildi.

Yarışların başlangıcı Fuzuli Caddesi Merkez Park mevkiinde yapıldı.

Taşköprü, Büyüksaat, Seyhan Nehri gibi Adana'nın tarihi ve doğal güzelliklerinden geçen güzergahta gerçekleştirilen yarışlarda bir yandan profesyonel atletler efor sarf ederken, bir yandan da Halk Koşusu'na katılan yediden yetmişe vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Başkan Zeydan Karalar'ın geçmiş yıllarda büyük önem verdiği yılın ilk yarı maratonunun başlangıç komutunu veren Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, katılımcılara hoş geldiniz diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi: 'Dünya'nın, Türkiye'nin farklı noktalarından gelen misafirlerimiz, sporcularımız var. Hepsine hoş geldiniz diyoruz. Yağmurla birlikte geldiniz, Adana'ya bereket getirdiniz. Kurtuluş Yarı Maratonumuz ve diğer koşularımız yağmura rağmen coşku ve heyecanla gerçekleşiyor. Sporcularımızı azimlerinden dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum.'