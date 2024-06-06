3 milyonun üzerindeki aday ÖSYM'nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran'da üç oturumda sınava girecek.ANKARA (İGFA) - ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, 8 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 120 bin 878, 9 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday katılacağı bildirildi.

Sınava girecek en genç aday 15, en yaşlı aday ise 85 yaşında. Ayrıca sınava 50 yaş ve üzeri 33 bin 816 aday başvurdu. YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 125 bin 892 oldu.

Adaylardan 1 milyon 428 bin 926'sı ilk kez YKS'ye başvurdu.

Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti alınmazken bu kapsamda 16 bin 464 aday sınav ücretinden muaf tutuldu.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçlarının 17 Temmuz 2024'te açıklanacağı bildirildi.