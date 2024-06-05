Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü iş birliğinde ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik düzenlenen Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvasının Marmara Bölge Şampiyonası Finali Bursa’da gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Yeşilay Münazara Turnuvasına katılan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Yeşilay Genel Müdürü Muhammet Nurullah Atalay, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altınok ve Yeşilay Bursa Şube Başkanı Suat Arvas öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Programda konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, “Bu heyecanı gençlerimize yaşattığı için ben Yeşilay Cemiyeti'ne ve değerli başkanımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Geleceğimizi şekillendirecek gençlerimiz bizler için büyük önem taşıyor. Lise öğrencilerimize sağlıklı alternatifler sunarak bağımlılıkların gelişmesini önlemek, farkındalıklarını artırmak ve sağlam yaşam alışkanlıkları kazandırmak hedefiyle gerçekleştirilen bu turnuva öğrencilerimizin farklı görüşleri aktarabilme, kendine güven ve empati kurma vb. duygularının gelişmesine de katkı sağlıyor. Bu düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyor, yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tekrar tebrik ediyorum.” dedi.

Öğrencilerde öz güven ve sorumluluk duygusunun geliştirilmesi; kendilerini etkin bir şekilde ifade etmelerinin sağlanması; düşünme, araştırma ve karşılaştıkları problemlere çözüm bulma yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenen liseler arası münazara turnuvasında ayrıca öğrencilerin farklı görüşleri bir arada yaşatabilme olgunluğu kazanmalarını sağlamak, kanıtlar ve bilgiler yoluyla mantık yürüterek fikirlerini savunmalarına katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Marmara bölge turnuvasında 120 takım yarıştı. Bursa’dan 44 takımın katıldığı turnuvada final etabında Osmangazi Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi ve Osmangazi BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi yarıştı.

Kocaeli ve Bursa’dan öğrencilerin yarıştığı münazarada BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Mevlüt Sami Yıldıran ve Muhammet Zeybek, Bölge Şampiyonu oldular. Aynı öğrenciler “En İyi Konuşmacı” ödülünü de almaya hak kazandılar.