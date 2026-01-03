Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı dolayısıyla kapanan 286 mahalle yolunun 153'ünü ulaşıma açtı, 133 mahalle yolunda ise çalışmalar devam ediyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan 286 mahalle yolunun 153'ünü ulaşıma açtı, 133 mahalle yolunda ise çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 'Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sahada olan ekiplerimiz, ulaşıma kapanan yollarda ve şehrin her noktasında çalışmalarına devam ediyor.

Gerek araç gerekse yaya trafiğinde aksaklık yaşanmaması için her türlü önlem alınmıştır. Vatandaşlarımızın buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını ve yaşanabilecek olumsuz durumları Alo 153 hattı üzerinden belediyemize bildirmelerini rica ediyoruz.'