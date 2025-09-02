İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan, Arnavutluk, Almanya, Senegal ve Yunanistan’dan kırmızı bültenle aranan 12 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. “Hangi ülkeye kaçarsa kaçsın, Türk polisi peşini bırakmayacak” dedi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 12 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Gürcistan, Arnavutluk, Almanya, Senegal ve Yunanistan’dan Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.

Operasyonlar, Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri ile KOM, Narkotik, Siber Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele birimlerinin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

YAKALANAN SUÇLULAR VE SUÇLARI

Gürcistan’dan iade edilenler arasında; A.G. Organize Suç Örgütü üyesi T.G. (örgüt kurma, yağma, tefecilik), M.A. (çocuğun nitelikli cinsel istismarı), M.A.D. (yağma), C.Y. (yağma, hürriyeti yoksun kılma), S.S. (kasten öldürme), M.D. (çocuğun cinsel istismarı), K.D. (kasten öldürmeye teşebbüs) ve E.Ç. (örgüt üyeliği, dolandırıcılık) bulunuyor. Arnavutluk’tan K.K. (bilişim sistemleriyle dolandırıcılık) ve T.Y. (silah suçları), Senegal’den O.G. (çocuğun cinsel istismarı), Almanya’dan G.Ç. (uyuşturucu, hırsızlık, kart sahteciliği) ve M.C.Ü. (yağma, hürriyeti yoksun kılma), Yunanistan’dan ise M.U. (göçmen kaçakçılığı) Türkiye’ye getirildi.

Bakan Yerlikaya, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisi peşlerini bırakmayacak” diyerek kararlılık mesajı verdi.