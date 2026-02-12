Bursa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım sorunlarını azaltmak için çalışıyor. Nilüfer ilçesi, Zafer Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları sürüyor. Başkan Bozbey, çalışmaların yakında biteceğini, ulaşım sorunlarının çözüleceğini açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım sorunlarını azaltmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ndeki Akçeşme Caddesi'nde de yol yapım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Daha yaşanabilir ve ulaşılabilir bir Bursa hedefiyle 17 ilçede yoğun emek harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesindeki yeni yerleşim bölgelerinde de altyapı ve üstyapı yatırımlarına devam ediyor. Bursa kapsamda Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ndeki Akçeşme Caddesi'nde başlatılan yol yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 1100 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki caddede işlemlerin bitirilmesiyle bölge trafiğinin rahat bir nefes alması bekleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ulaşım Dairesi Başkanı Rüştü Şanlı ile birlikte yerinde incelmelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akçeşme Caddesi'ndeki işlemlerin yakın zamanda bitirileceğinin müjdesini veren Başkan Mustafa Bozbey, 'Vatandaşlarımızın bu bölgede bazı sorunlar yaşadığının farkındayız. Yakın zamanda çalışmaları bitirmek istiyoruz. Mera planının da onaylanmasının ardından Barbaros Bulvarı da faaliyete geçecek. Böylece bölgede ulaşımla ilgili sorunlar tamamen çözülmüş olacak. İzmir yolu, Çalı yolu, Kayapa ve diğer mahallelere daha rahat ulaşım sağlanacak. Konforlu bir ulaşım amaçlıyoruz. Yoğun çalışıyoruz, ulaşımı önemsiyoruz' dedi.