Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı tarımsal destek ödemelerini açıkladı. Toplam 158,55 milyar TL'lik bütçenin tamamı kullanılırken, 2,9 milyon çiftçi çeşitli desteklerden yararlandı.

ANKARA (İGFA) - 2025 yılı tarımsal destek ödemeleri 'IV. Çeyrek ve Yıllık: Ekim-Aralık' verileriyle netleşti.

Tarımsal destek bütçesi 135 milyar TL olarak belirlenirken, ilave 23,55 milyar TL zirai don desteğiyle birlikte toplam bütçe 158,55 milyar TL'ye ulaşmış ve tamamı çiftçilere ödenmiş durumda olduğu kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kayıt sistemlerine göre, tarımsal desteklerden yararlanan çiftçi sayısı 2,9 milyon olarak kaydedildi.

Harcamaların dağılımına bakıldığında, bütçenin yüzde 74,1'i bitkisel üretim, yüzde 17,7'si hayvansal üretim, yüzde 6,6'sı kırsal kalkınma, yüzde 1,4'ü tarımsal Ar-Ge ve yüzde 0,2'si su ürünleri üretimine ayrıldı.

Verilere göre 2025'in son çeyreğinde öne çıkan destek kalemleri şöyle oldu:

Bakanlık, ödemelerin tarımsal üretimi desteklemeye ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam ettiğini, yatırımların verimli şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.