Muş'ta Genç Birikim Derneğince düzenlenen "12. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği başladı.MUŞ (İGFA) - Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Birlikte İyiyiz" mottosuyla organize edilen etkinliğe, 18 ülkeden akademisyenlerin de olduğu yaklaşık 400 kişi katıldı. Vali Avni Çakır, programda yaptığı konuşmada, gönül bağı, dayanışma ve kardeşliğin umudu yeşerttiğini ve kalpleri onardığını söyledi.

Gönüllere dokunan bir çalışmaya tanıklık ettiklerini belirten Çakır, "2005'ten bu yana amansız hastalıklarla mücadele eden kardeşlerimizin yanında dimdik duran, onların hem dert ortağı hem de en büyük destekçisi olan Genç Birikim Derneği, bugün 12. Onkoloji Günleri'ni bizlerle buluşturuyor. Bu dernek, yalnızca bir kurum değil, umutların yeşerdiği, moralin ve motivasyonun güç bulduğu bir gönül hareketidir." dedi.

Muş ve ilçelerinde gerçekleştirilen önemli sağlık yatırımları ve iyileştirmeler sayesinde sağlık hizmetlerinin şehrin her noktasına ulaştığını ifade eden Çakır, "Yurt içi ve yurt dışından değerli bilim insanlarının ilimize davet edilmesiyle Muş yalnızca sağlık hizmetlerinden faydalanan bir şehir değil, aynı zamanda sağlık dünyasına ışık tutan, bilimsel buluşmaların merkezi haline gelmektedir. Bugün gelinen noktada Genç Birikim Derneğinin yalnızca sağlık alanında değil, gençlik çalışmalarıyla da ülkemize önemli katkılar sunduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce ise "Türkiye'de 25 onkoloğun olduğu yıllarda tedavi görmeye başladım. Gençtim, henüz 20 yaşındaydım. Hayata ve ileriye dönüp yapmak istediğim birçok iş vardı. Yaklaşık 3 yıl kemoterapi ve radyoterapi gördüm. Bugün geldiğimiz noktada gerçekten tıp onkoloji alanı o kadar gelişti ki ülkemiz sayılı ülkeler arasında yer alıyor. Bilim insanlarımıza ne kadar teşekkür edersek az." diye konuştu.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican da yakın zamana kadar terörle ve kışla anılan Muş'un özellikle son 10-15 yıldır başka bir şehir olduğunu dile getirerek, "Muş Alparslan Üniversitemiz önümüzdeki yıl inşallah 20. yılını dolduruyor. 15 bin öğrencimiz, 10 fakültemiz, meslek yüksekokullarımız var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder ise daha önce gerçekleştirilen benzer etkinliklere de katıldığını hatırlattı.

Etkinlik, 28 Eylül'e kadar devam edecek.