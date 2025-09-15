A Erkek Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya’ya 88-83 mağlup olarak turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı. 24 yıl aradan sonra finale yükselen 12 Dev Adam, azmi ve mücadelesiyle gururlandırdı. Millilerimiz için tebrikler peş peşe geldi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye A Erkek Milli Basketbol Takımı, Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da oynanan FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya’ya 88-83 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

Yarı finalde Yunanistan’ı 94-68 mağlup ederek 2001’den bu yana ilk kez finale çıkan milliler, gümüş madalyayla büyük bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya paylaşımında, “#12DEVADAM AVRUPA İKİNCİSİ! Azmiyle, mücadelesiyle, son saniyeye kadar ortaya koyduğu performansla, bir kez daha tarih yazan milli takımımızla GURUR DUYUYORUZ!” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, “FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ikinci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler #12DevAdam! Sizinle gurur duyuyoruz” ifadeleriyle takımı kutladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise, Avrupa ikincisi olan A Erkek Milli Takımımızı yürekten kutladığını ifade ederek, "Son topa kadar mücadele eden oyuncularımızı, başantrenörümüzü ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan Tüm Türkiye’ye teşekkür ediyorum" dedi.