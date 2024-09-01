Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Muğla Belediyesi ve Bodrum Belediyesi destekleriyle, Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ev sahipliğinde 30 Eylül- 4 Ekim Arası düzenlenecekİSTANBUL (İGFA) - Her sene olduğu gibi bu sene de "Sinemanın Kalbi Bodrum'da Atıyor" mottosuyla düzenlenecek 12. BOTH – “Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi”, sinemaseverler, profesyoneller ve turistler için yine unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Lansmanda konuşma yapan Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ve 12. BOTH Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin, “Bodrum Türk Filmleri Haftası, 14 farklı mekânda ünlü oyuncuları, yönetmenleri, sinema işletmecilerini, basın mensuplarını, turistleri ve Türk ve Yunanlı sinemaseverleri bir araya getirecek. Bodrum ve Kos Adası'nda eş zamanlı olarak uluslararası izleyicili galalar, oyunculu gösterimler, söyleşilerle dolu dolu geçecek.

“CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi’nde de salon sahipleri, film yapımcıları ve diğer profesyonelleri buluşturarak Türk sinemasının sağlıklı büyümesini desteklemeyi amaçlıyor. Gerçekleşecek paneller ve çalıştayda, izleyici verileri ışığında yeni trendlerin analizi, ortak proje ve çözümler, teknolojik yenilikler ve uluslararası rekabet stratejileri gibi konular ele alınacak” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Birol Güven’in de katılacağı “Nitelik ve Gişe” konulu çalıştayda Türk Sinema Endüstrisine ulusal ve uluslararası başarı getirecek stratejilerin tartışmaya açılacağını aktaran Sezgin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne katılım ve desteklerinden dolayı teşekkür etti” dedi.

Sezgin ayrıca, 11 yıldır gerçekleşen organizasyon fikrinin nereden ve nasıl doğduğunu, amaçlarını ve hedeflerini de açıklarken bugüne gelinmesinde emeği ve katkıları bulunan kurum, kuruluş, sinema sektör ve sanatçılarına teşekkür etti. Sezgin, festivalin isim ve fikir babası sinema ve tiyatro sanatçısı Salih Kalyon’u sahneye davet ederek, 12. BOTH ‘Yaşam Boyu Onur Ödülünü’ takdim etmekten ve kabulünden onur duyacaklarını da belirtti.

12. BOTH “YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ” BU YIL SALİH KALYON’A VERİLECEK

1964 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlayan, aynı yıl Asaf Çiyiltepe – Güner Sümer ikilisinin yönettiği Ankara Sanat Tiyatrosu'na girerek Cahit Atay'ın "Sultan Gelin" oyunuyla profesyonel oyunculuğa adım atan, “Ayak Bacak Fabrikası", "Kuyruklu Yıldız", "72. Koğuş", "Müfettiş", "Mayın", "Durand Bulvarı", "Tozlu Çizmeler", "Linç" ve "Ana" gibi oyunlarda oynayan, 1976 yılında Ankara Çocuk Tiyatrosu adı altında kendi topluluğunu kuran, 1999 yılında "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" oyunuyla sahnelere dönen, 1989-2002 yılları arasında "Bizimkiler" dizisinde Sedat rolünde oynayan, Ankara Sanat Tiyatrosu, Yılmaz Erdoğan'ın BKM oyuncuları topluluğunda çalışan ve 2008 yılında Oyuncu Tolga Çevik'le "Komedi Dükkanı" adlı eğlence programında yer alan Salih Kalyon’a 12. BOTH “Yaşam Boyu Onur Ödülü” takdim edilecek. Lansmanda bir konuşma gerçekleştiren Kalyon, “Türkiye ile Yunanistan arasında bir deniz var bizler de hep niye bu denizi birleştirmiyoruz diye konuşuyorduk. Türk-Yunan Dostluk konusu o günlerde gündemdeydi. Bu nedenle 3 ismi anmadan geçemeyeceğim; “Ekram Akurgal, Aziz Nesin ve Abdi İpekçi”. Bu üç isim Türk-Yunan dostluğunu çok önemseyip bir an önce hayata geçirilmesini diliyordu. O zamanlarda Türk Filmleri Haftası ile karşı yakadan da Yunan Filmleri Haftası’nı birleştirerek günümüzün denizle ortak kıyısı olan ülkelerinin hepsini toplayabileceğimiz bir film haftası düzenleyelim diye konuşmuştuk ve 12’nci senesi oldu. Daha nice 12 senelere olacağını temenni ediyorum” dedi.