Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarında 350 bin bağımsız bölümün tamamlandığını açıkladı. İşte il il bölgedeki son durum..

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Asrın İnşası'nda 350 bin tamam' sözleriyle deprem bölgesindeki son durumu paylaştı. 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde yürütülen çalışmalarda, TOKİ, Emlak Konut, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından toplam 350 bin 178 bağımsız bölümün teslim edildiği bildirildi.

Adıyaman'da düzenlenen son teslim töreniyle 45 bini aşkın yeni bağımsız bölüm hak sahiplerine sunuldu. Yıl sonunda teslim edilen konut, iş yeri ve köy evi sayısının 452 bin 983'e ulaşması hedefleniyor.

Bakanlık, konutların yanı sıra Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da tarihi çarşılar ve kent meydanlarını da yeniden inşa ediyor. Köylerde modern konut çalışmaları sürerken, 51 binden fazla köy evi teslim edildi. Bölgenin altyapısı da kapsamlı biçimde yenileniyor.

İL İL KONUT VE İŞ YERİ TESLİMAT SAYILARI

Deprem bölgesinde 11 ilin yanı sıra 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak ilan edilen illerde de hak sahiplerine ev ve iş yerleri inşa ediliyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre işte il il bölgedeki son durum şöyle:

Adana: 10 bin 978 konut ve 403 köy evi olmak üzere toplam 11 bin 381 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 11 bin 899 konut, 89 iş yeri ve 534 köy evi olmak üzere toplam 12 bin 522 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Adıyaman: 29 bin 966 konut, 1837 iş yeri ve 6 bin 730 köy evi olmak üzere toplam 38 bin 533 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 30 bin 835 konut, 2 bin 580 iş yeri ve 10 bin 158 köy evi olmak üzere toplam 43 bin 573 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Diyarbakır: 15 bin 708 konut, 611 köy evi olmak üzere toplam 16 bin 319 bağımsız bölüm teslim edildi. Bu yıl sonuna kadar 16 bin 27 konut, iş yeri 251 ve bin 299 köy evi olmak üzere toplamda 17 bin 577 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Elazığ: 10 bin 934 konut, 1392 köy evi olmak üzere toplam 12 bin 326 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 10 bin 261 konut, 87 iş yeri, 2 bin 794 köy evi olmak üzere toplamda 13 bin 142 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Gaziantep: 24 bin 389 konut, 1123 iş yeri ve 3 bin 921 köy evi olmak üzere toplam 29 bin 433 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 23 bin 694 konut, bin 219 iş yeri ve 4 bin 587 köy evi olmak üzere toplamda 29 bin 500 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Hatay: 85 bin 259 konut, 2 bin 899 iş yeri ve 9 bin 916 köy evi olmak üzere toplam 98 bin 74 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Kahramanmaraş: 36 bin 17 konut, 2226 iş yeri ve 13 bin 632 köy evi olmak üzere toplam 51 bin 875 bağımsız bölüm inşa edildi. Yıl sonuna kadar 53 bin 976 konut, 6 bin 397 iş yeri ve 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplamda 74 bin 187 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Kilis: Bin 713 konut, 4 iş yeri ve 544 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 261 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 1854 konut, 4 ticaret ve 1003 köy evi olmak üzere toplamda 2 bin 861 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Malatya: 53 bin 927 konut, 3 bin 960 iş yeri ve 10 bin 406 köy evi olmak üzere toplam 68 bin 293 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 55 bin 496 konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi olmak üzere toplamda 79 bin 420 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Osmaniye: 7 bin 465 konut, 130 iş yeri ve 1605 köy evi olmak üzere toplam 9 bin 200 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 9 bin 366 konut, 760 iş yeri ve 2 bin 92 köy evi olmak üzere toplamda 12 bin 218 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Şanlıurfa: 10 bin 117 konut, 10 iş yeri ve 1969 köy evi olmak üzere toplam 12 bin 96 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 12 bin 69 konut, 103 iş yeri ve 2 bin 563 köy evi olmak üzere toplamda 14 bin 735 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Bingöl: 62 konutun yapımı tamamlandı.

Kayseri: 9 konut, 55 köy evi olmak üzere toplam 64 ev tamamlandı.

Sivas: 164 konut tamamlandı.

Tunceli: 97 köy evi tamamlandı.