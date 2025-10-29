Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Zurnazen Festivali, 27-28 Ekim tarihlerinde Milas ve Menteşe'de müzikseverlerle buluştu.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın kültürel mirasını müzikle buluşturan 10. Uluslararası Zurnazen Festivali, Türkiye'den ve dünyadan gelen zurna ustalarını aynı sahnede bir araya getirdi.

Bu yıl 10'uncu kez düzenlenen festivalde, 13 ünlü zurna virtüözü sahne aldı. Etkinlikte Alaattin Boncuk, Ali Bedel, Allahverdi Barin, Buğra Kutbay, Dzeljo Destanovski, Eyüp Girgin, Göksel Güçlü, Hasan Kavallı, Memik Avcı, Naci Peri, Petar Yuliev Alyoshev, Yenel Satıcı ve Yunus Emre gibi birçok önemli isim müzikseverlerle buluştu. Festival aynı zamanda yerel sanatçılara destek olurken, Muğla'nın kültür ve sanat kimliğini de uluslararası alanda tanıtıyor.

Festival kapsamında ayrıca Uğur Önür ve Sümer Ezgü gibi sevilen sanatçılar sahne aldı; solo zeybek gösterileri, söyleşiler ve konser programlarıyla iki gün boyunca Muğla müziğin kalbi haline geldi.

Vatandaşlardan Zurnazen Festivali'ne Yoğun İlgi

Katılımcılar festivalden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi:

Melek Kamilova, 'İlk defa katıldığım için çok heyecanlandım ve atmosferi çok beğendim, çok teşekkür ederiz böyle bir festival için.'

Tuğba Baygar: 'Her zamanki gibi Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin şahane bir organizasyonundayız. Havanın güzel olması da festivali daha keyifli hale getiriyor. Özellikle Cumhuriyeti'mizin 102. yılını kutladığımız bugün de böyle bir festivale katılmak çok güzel teşekkür ederiz.'