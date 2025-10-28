Millî Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı Harita Genel Müdürlüğünce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Birinci Meclis Binası'nda (Kurtuluş Savaşı Müzesi) 'Kurtuluş Savaşı Dönemi Mefkûre Kartları' sergisi ziyarete açıldı. Sergi, 1 Ocak 2026 tarihine kadar açık kalacak.

ANKARA (İGFA) - TBMM'nin ev sahipliğinde Birinci Meclis Binası'nda düzenlenen serginin açılış töreni, müzenin Kulis Salonu'nda gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre programda, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban ve Harita Genel Müdürü Tümgeneral Yavuz Selim Şengün birer konuşma yaptı. Törene ayrıca TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Kübra Teymur'un yanı sıra askeri yetkililer ve davetliler de katıldı. Açılış konuşmalarının ardından hediye takdimi yapıldı. Katılımcılar daha sonra sergiyi gezdi, dileyen konuklar Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni de ziyaret etti.

Cumhuriyet'in 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergi, 130 yıllık köklü geçmişe sahip Harita Genel Müdürlüğü'nün tarihî mirasını sanatseverlerle buluşturuyor.

Ziya Gökalp'in 1915'te 'ideal' kelimesine karşılık olarak Türkçeye kazandırdığı 'mefkûre' kelimesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından da sıkça kullanıldı. Atatürk, Türk milletinin bağımsızlık ülküsünü ve zafere olan inancını simgeleyen bu kavramı özellikle Millî Mücadele'nin ruhunu tanımlarken vurguladı.

Sergide, 'Mefkûre Kartları'nın yanı sıra Selahaddin Düzgünoğlu'na ait kişisel eşyalar ile Birinci Dünya Savaşı döneminde çiziminde görev aldığı Medine haritası da yer alıyor.

Ziyaretçiler, 'Kurtuluş Savaşı Dönemi Mefkûre Kartları' sergisi 1 Ocak 2026 tarihleri arasında Kurtuluş Savaşı Müzesi Kulis Salonu'nda görebilecek.