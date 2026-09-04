Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası ZurnaZen Festivali, Menteşe, Milas ve Fethiye'de üç gün boyunca sanatseverleri zurnanın evrensel ezgileriyle buluşturdu.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kültürel değerlerini yaşatmak, zurna kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak ve farklı coğrafyalardaki zurna ezgilerini sanatseverlerle buluşturmak amacıyla düzenlediği 11. Uluslararası ZurnaZen Festivali, 1-3 Eylül tarihleri arasında Menteşe, Milas ve Fethiye'de gerçekleştirildi.

Festival kapsamında Romanya, Çin ve Azerbaycan'dan 3 uluslararası; Tekirdağ, Edirne, Kırşehir ve Gaziantep'ten 4 ulusal sanatçı ile Muğla'nın Dibekdere Mahallesi'nden 3 yerel zurna sanatçısı olmak üzere toplam 10 zurna sanatçısı sahne aldı.

FESTİVAL MENTEŞE'DE BAŞLADI

Festivalin ilk günü Menteşe'de gerçekleştirildi. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen 'Nefesin İzinde: Zurnanın Evrensel Yolculuğu' başlıklı panelde zurnanın farklı coğrafyalardaki kültürel yolculuğu ele alındı.

Akşam programı ise yenileme çalışmalarının ardından kapılarını yeniden açan Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'nda yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yenilenen Açık Hava Tiyatrosu'nun ilk festivaline ev sahipliği yaptığı gecede zurna sanatçıları sahne performanslarıyla Muğlalılarla buluştu.

ZURNAZEN COŞKUSU MİLAS'A TAŞINDI

Menteşe'de başlayan festival heyecanı Milas Atapark Meydanı'nda da sanatseverlerin katılımıyla devam etti. Yasin Çam'ın sunuculuğunu, Eray İnal'ın sanat yönetmenliğini gerçekleştirdiği gecede farklı coğrafyalardan festivale katılan zurna sanatçıları performanslarını Milaslı sanatseverler için sergiledi. Festival programının konuk sanatçısı Selcan Gökçen Şahin de sahne alarak eserlerini seslendirdi.

FESTİVALİN FİNALİ FETHİYE'DE YAPILDI

Üç gün süren ZurnaZen Festivali'nin final programı 3 Eylül Perşembe günü Fethiye Beşkaza Meydanı'nda gerçekleştirildi. Festivalin son gününde zurna sanatçıları bu kez Fethiyelilerle buluşarak üç günlük müzik yolculuğunu tamamladı.

Final gecesinde Türk Halk Müziği sanatçısı Nurcan Altınok da sahne aldı. Zurna sanatçılarının farklı yöre ve ülkelerden taşıdığı ezgiler, Fethiye'de gerçekleştirilen final programıyla son kez sanatseverlerle buluştu.