Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Zabıta Haftası dolayısıyla Yıldırım Belediyesi zabıta personeliyle Kaplıkaya Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde huzur, güven ve düzeninin sağlanmasında önemli görev üstlenen zabıta personeliyle buluşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, zabıta teşkilatının özverili çalışmalarına dikkat çekti.

Başkan Yılmaz, yaptığı değerlendirmede, 'Yıldırım'ımızın huzur ve düzeni için durmadan, yorulmadan çalışan zabıta teşkilatımızla bir araya geldik. Emekleri, gayretleri ve özverili çalışmaları için her birine teşekkür ediyor; başta kıymetli mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm zabıtalarımızın Zabıta Haftası'nı gönülden kutluyorum.' ifadelerini kullandı.

Yılmaz, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan zabıta personeline çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, Zabıta Haftası'nı kutladı