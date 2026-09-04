Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ata tohumlarından yetiştirilen sebze ve meyvelerin sergilendiği, topraksız tarım örneklerinin bulunduğu Türkiye Millî Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'nın paylaşımına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bünyesinde 'özel müze' statüsündeki Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesini de barındıran bahçede incelemelerde bulundu.

Ata tohumları ve sürdürülebilir tarım örneklerinin sergilendiği bahçede, ata tohumlarından elde edilen çeşitli sebze ve meyveler ile modern tarım uygulamalarından olan topraksız tarım örnekleri de yer

aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da eşlik ettiği ziyaret, tarımsal biyoçeşitliliğin korunması ve yerli tohumların önemine dikkat çekti.