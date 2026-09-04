Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 4 önemli destinasyon 8 ayda 493 bin ziyaretçiyi ağırladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'un tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Atatürk Köşkü, Çal Mağarası, Kızlar Manastırı ve Şehir Müzesi, 2026 yılının ilk 8 ayında toplam 493 bin 12 ziyaretçiyi ağırlayarak şehrin turizm hareketliliğine önemli katkı sağladı.

Kentin en çok ilgi gören noktaları arasında bulunan Atatürk Köşkü, Çal Mağarası, Kızlar Manastırı ve Şehir Müzesi, yılın ilk 8 ayında yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı.

EN FAZLA İLGİ ATATÜRK KÖŞKÜ'NE

Ocak-Ağustos 2026 döneminde Atatürk Köşkü 312 bin 453 ziyaretçiyle dört destinasyon arasında ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin en uzun mağaraları arasında gösterilen Çal Mağarası 136 bin 339, tarihi dokusuyla dikkat çeken Kızlar Manastırı 25 bin 680, Trabzon'un geçmişine ışık tutan Şehir Müzesi ise 18 bin 540 ziyaretçiyi ağırladı.

Böylece Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren dört önemli turizm noktası, yalnızca 8 ayda 493 bin 12 ziyaretçiye ulaştı.

2025'İN ZİYARETÇİ SAYISINA YAKLAŞILDI

Söz konusu dört destinasyon 2025 yılının tamamında 597 bin 938 ziyaretçiyi ağırlamıştı. 2026 yılının henüz ilk 8 ayında ulaşılan 493 bin 12 kişilik ziyaretçi sayısı, geçen yılın toplamının yaklaşık yüzde 82,5'ine karşılık geldi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şehrin turizm potansiyelini daha da güçlendirmek için çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.