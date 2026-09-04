Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası iş birliğiyle BASKİ'nin araç filosunu güçlendirdi.

BALIKESİR (İGFA) - Yenilenen güçlü filo sayesinde 20 ilçedeki kanalizasyon arızalarına daha hızlı müdahale edileceğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Daha önce şehrimizde bulunmayan vactorler, Balıkesir'in altyapı tarihinde ilk kez görev alacak.

Bu araçlar; 20 ilçemizde kanalizasyon hatlarının temizlenmesi, tıkanıklıkların giderilmesi, hatlarda biriken atık, tortu ve benzeri malzemelerin vakumlanması ile bakım ve temizlik çalışmalarında kullanılacak.' dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın girişimleriyle kanalizasyon hatlarının bakım, temizlik ve arıza müdahale kapasitesinin artırılması için Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ)'nin araç filosu güçlendirildi.

Dünya Bankası desteğiyle 2 yüksek emişli kanal açma ve temizleme aracı ile 7 kanal açma aracı BASKİ envanterine kazandırıldı. Toplu Taşıma Merkezi önünde düzenlenen 'BASKİ Yeni Araç Filosu Hizmete Alım Töreni'ne Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, CHP Balıkesir İl Başkanı Fikret Şahin, BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

'KRONİKLEŞEN SORUNLARI ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ'

Balıkesir'in geleceği ve altyapı tarihi adına oldukça önemli bir adımı hep birlikte atmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, BASKİ ile birlikte şehrin kronikleşmiş ve işlevini yerine getiremeyen altyapı sistemini düzeltmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.