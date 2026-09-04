Sakarya Büyükşehir Belediyesi, plan ve program dahilinde sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarını Sapanca'da sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca'da sürdürdüğü seri asfalt programına Memnuniye Mahallesi'nden sonra İlmiye Mahallesi'nde devam ediyor. Bin 500 metrelik güzergâh, 2 bin ton sıcak asfaltla yenileniyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, seri asfalt programı kapsamında İlmiye Mahallesi'nde önemli bir güzergâhta çalışmalara başladı.

Mahalle ve çevre mahalleler açısından yoğun şekilde kullanılan bin 500 metrelik güzergâh, 2 bin ton sıcak asfaltla baştan sona yenilenecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım standardı yükseltilecek, vatandaşların daha güvenli ve konforlu şekilde seyahat etmesi sağlanacak.

SERİ ASFALTIN İKİNCİ ADRESİ İLMİYE

Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl Kaynarca, Söğütlü, Hendek, Pamukova ve Akyazı'da gerçekleştirdiği ilçe bazlı seri asfalt çalışmalarının bir benzerini bu yıl Sapanca'da hayata geçiriyor.

Asfalt programınım ilk adresi olan Memnuniye Mahallesi'nin ardından ikinci adres İlmiye Mahallesi oldu.