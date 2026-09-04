Ordu Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmak için sürdürdüğü yol çalışmalarında Mesudiye ilçesinde 4 mahallede toplam 2 bin 870 metre yolu yeniledi.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in ilçe ziyaretinde vatandaşların talepleri doğrultusunda verdiği talimatın ardından ekipler, Mesudiye ilçesine bağlı Herközü, Beşpınar, Musalı ve Pınarlı mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında Herközü Mahallesi'nde 250 metre, Beşpınar Mahallesi'nde 400 metre, Musalı Mahallesi'nde 420 metre beton yol yapılırken, Pınarlı Mahallesi'nde ise 1.800 metre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Böylece 4 mahallede toplam 2 bin 870 metre yol daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Uzun yıllardır yol çalışması bekleyen mahalle sakinleri, yapılan çalışmaların ardından büyük memnuniyet yaşadı. Yol ağının modern ve konforlu bir yapıya kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Mahalle sakinleri, yapılan çalışmanın kendileri için kalıcı ve önemli bir hizmet olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Hilmi Başkanımızdan Allah razı olsun. Burada bizlere yapılan kalıcı bir hizmet oldu. Yaklaşık 3 bin metre mesafede çalışmalar yürütüldü. Ömrümüzün sonuna kadar anılacak bir hizmet. Tozdan topraktan artık kurtuluyoruz. Yapılan yol çalışması için Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.'