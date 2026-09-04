Keşan Kent Konseyi'nin 'Keşan İçin Bir Araya Geliyoruz' başlıklı toplantısında; fakülte talebi, öğrenci yurdu kapasitesinin artırılması, engelsiz deniz kampı, deprem hazırlıkları, engelsiz yaşam merkezi ve eğitime destek etkinliği masaya yatırıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya belediye ve sivil toplum temsilcileri, muhtarlar, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda Keşan'da yükseköğretim yatırımları, sosyal projeler ve kent güvenliği başlıklarında ortak hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

'KEŞAN FAKÜLTESİNİ İSTİYOR' İMZA KAMPANYASI

Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, Trakya Üniversitesi tarafından onaylanan ve YÖK'e gönderilen Keşan Fakültesi projesi için önümüzdeki günlerde imza kampanyası başlatacaklarını söyledi. Karagöz, imzaların tamamlanmasının ardından bir heyetle birlikte YÖK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ziyaretleri yapılacağını belirtti.

Karagöz, öğrenci yurdu için Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu yerleşkesinde planlanan 500 kişilik kapasitenin en az 1.000 kişiye çıkarılması gerektiğini, ayrıca akademisyenler için bir misafirhane talebini de gündeme taşıdıklarını ifade etti.

MECİDİYE SAHİLİNE ENGELSİZ DENİZ KAMPI

Toplantıda, Mecidiye Sahili Engelsiz Deniz Kampı projesi de ele alındı. Karagöz, projenin hazırlanmasının sürdüğünü ve sahilde engelsiz erişime uygun bir alan oluşturulmasının hedeflendiğini aktardı. Mecidiye'ye Mavi Bayrak kazandırılması yönündeki çalışmalara da değinildi.

Deprem hazırlığı ve sosyal projeler

Keşan'da depreme hazırlık çalışmaları kapsamında toplanma alanları ve yaşam bölgelerinin yeniden gündeme alınması gerektiğini söyleyen Karagöz, AFAD, KEDAK, belediye ve Kent Konseyi iş birliğiyle çalışmaların canlandırılacağını belirtti. Toplantıda ayrıca Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi ile huzurevi projesinin son durumu değerlendirildi.

Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şaziye Günbeyi, el emeği ürünlerden oluşacak serginin 3-4 Eylül'de Kent Müzesi Bahçesi'nde, 5 Eylül'de ise Yayla Sahili'nde yapılacağını duyurdu. Sergiden elde edilecek gelirin ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine eğitim desteği olarak aktarılacağı bildirildi. Toplantı sonunda değerlendirmede bulunan Karagöz, Keşan'daki oda, dernek, siyasi parti ve muhtarların katılımıyla önemli konularda ortak irade oluşturduklarını belirterek, destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.