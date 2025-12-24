Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-Türkiye Ortak Hükümetlerarası Komisyonu'nun 12. toplantısı yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasi önem de taşımaktadır. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet, Hukuk, Demokrasi (AHD) Partisi Yönetim Kurulu Üyesi ve siyasi yorumcu Ali Zülfükaroğlu, Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeş ülkeler ve müttefik devletler olarak ilişkilerini her alanda güçlendirmeyi temel hedef haline getirdiğini söyledi.

AZERBAYCAN (İGFA) - Azerbaycan ile Türkiye arasında düzenlenen Ortak Hükümetlerarası Komisyonun 12'nci toplantısı, Bakü'de gerçekleştirildi.

Toplantı, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin yanı sıra siyasi ve stratejik ortaklığın derinleştirilmesi açısından da önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde buluan Adalet, Hukuk, Demokrasi (AHD) Partisi Yönetim Kurulu üyesi ve siyasi yorumcu Ali Zülfükaroğlu, iki ülkenin amacının ticaret hacmini artırmak ve ekonomik imkânları genişletmek olduğunu belirtirken, sürecin hâlihazırda başarıyla devam ettiğini kaydetti. Zülfükaroğlu, 'Hatırlatmak gerekir ki Azerbaycan ve Türkiye, Şuşa Beyannamesi'ni imzalayarak tarihi bir aşamaya girmiş ve önemli sonuçlar elde etmiştir. Şimdi ise bir sonraki hedef, ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılmasıdır' diye konuştu.

Bakü'de gerçekleştirilen toplantının Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde ekonomik entegrasyonu derinleştiren ve stratejik ortaklığı daha da pekiştire bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Uzman Zülfükaroğlu, 'Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için hazırlanan 110 maddelik eylem planının onaylanması ciddi sonuçlar doğuracaktır. Bu durum aynı zamanda Azerbaycan ve Türkiye'nin jeopolitik konumuna da olumlu etki edecektir' görüşünü savundu