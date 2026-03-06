Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yabancı bir haber ajansında yer alan 'Türkiye, MI6'dan Suriye Devlet Başkanı'nın korunmasını istedi' iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yabancı bir haber ajansında yayımlanan 'Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara'nın korumasını artırmasını istedi' yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

DMM tarafından yapılan açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uluslararası istihbarat topluluğu ve Suriye'nin güvenlik birimleriyle terörle mücadele alanında etkin iş birliği yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, son dönemde Suriye makamlarıyla birlikte DEAŞ terör örgütüne karşı gerçekleştirilen operasyonların bu iş birliğinin en güncel örnekleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu haberde iddia edildiği gibi MİT'in MI6'dan Suriye Devlet Başkanı'nın korunmasına yönelik herhangi bir talepte bulunduğu veya böyle bir rol üstlenmesini istediği yönündeki iddiaların doğru olmadığı vurgulandı.

DMM, kamuoyuna yönelik yaptığı çağrıda, doğruluğu teyit edilmemiş iddia ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, bilgi kirliliğine karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.