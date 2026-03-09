Frankfurt Atatürkçü Düşünce Derneği öncülüğünde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinde, Duisburg ADD Tiyatro Topluluğu'nun sahnelediği 'Kadınlık Bizde Kalsın' adlı oyun izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Yılmaz ADIYAMAN / ALMANYA (İGFA) - Almanya'nın Hessen eyaletindeki Frankfurt kentinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Frankfurt Atatürkçü Düşünce Derneği'nin öncülüğünde, Limburg-Weilburg ADD'nin iş birliği ve Duisburg ADD Tiyatro Topluluğu'nun sahne katkısıyla gerçekleştirilen programa yoğun katılım oldu.

Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen iftarın ardından sahnelenen 'Kadınlık Bizde Kalsın' adlı tiyatro oyunu izleyicilerden büyük alkış aldı. Kadınların toplumdaki yerini ve mücadelesini anlatan oyun, izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Etkinlikte emeği geçen Duisburg ADD Tiyatro Topluluğu oyuncuları ve yönetmeni, Duisburg ADD Yönetim Kurulu, Frankfurt ADD Başkanı Kasım Işık ve yönetimi ile Limburg-Weilburg ADD yöneticilerine teşekkür edildi. Programa ayrıca Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği temsilcileri ve Siegen ADD yöneticileri de katıldı.

Programda Frankfurt Başkonsolos Vekili, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli de yer aldı.

Etkinlikte, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dünyada her şey kadının eseridir.' sözü hatırlatılarak, kadınların eşit ve özgür olduğu bir toplum için Cumhuriyet değerleri doğrultusunda çalışmaya devam edileceği vurgulandı.