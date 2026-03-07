İran Savaşı'nda hareketli saatler devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, El Dafra Hava Üssü'nde bulunan ABD güçlerini çok sayıda insansız hava aracıyla vurduğunu açıkladı. İran, Dubai Uluslararası Havalimanı'nı da hedef aldı.

İRAN (İGFA) - ABD-İsrail-İran Savaşı'nda karşılıklı hava saldırıları devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, BAE'de El Dafra Hava Üssü'ndeki Amerika askerlerine insansız hava araçlarıyla saldırdığı, ABD'nin büyük kayıp yaşadığı duyuruldu.

İran insansız hava araçları, Dubai Uluslararası Havalimanı'nı bir kez daha vurdu. Havaalanında uçuşlar ikinci bir emre kadar askıya alındığı bildirildi.

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen petrol tankerini insansız hava aracıyla vurarak etkisiz hale getirdi.

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşu ülkelerdeki ABD üslerini vurmaya yönelik gerçekleştirdikleri saldırılardan dolayı özür dilerken, misilleme gelmemesi durumunda füze saldırısı yapmayacaklarını açıkladı.