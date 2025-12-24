Bursa'yı yalnızca bugünün değil, geleceğin de güçlü turizm ve spor destinasyonları arasına taşımayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası vizyonunu Kuveyt temaslarıyla pekiştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi ve dünyanın önemli destinasyonları arasında yer alması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, uluslararası alandaki tanıtım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın turizm sektör temsilcileri ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla birlikte Kuveyt'te çeşitli temaslarda bulundu.

Programın birinci gününde ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez'i ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, daha sonra beraberindekilerle birlikte Kuveyt Atletizm Federasyonu yetkililerinden Faisal Hasan Aldasem'le bir araya gelerek federasyonun tesislerinde incelemelerde bulundu. Ardından Kuveyt Olimpiyat Federasyonu Başkanvekili Şeyh Mübarek Faysal Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah ve Kuveyt Olimpiyat Komitesi Genel Müdürü Mohammad Said Alkhalfan'ı ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler, sportif alanda hayata geçirilebilecek iş birlikleri ile Kuveyt'ten Bursa'ya gelecek sporculara yönelik planlamaları konuştu.

Kuveyt'teki temasların ikinci gününde Kuveyt Hentbol Federasyonu'nu ziyaret ederek Federasyon Başkanı Shebeen Alhajri, Genel Sekreter Gayed Al Adwani, Sayman Khaled Taleb ve Sayman Yardımcısı Meshal Alqabandi ile bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, iki ülkenin hentbol alanındaki mevcut çalışmalarını ve geleceğe yönelik iş birliklerini görüştü.

Kuveyt'in köklü kültürel geleneklerinden olan divaniyelere de katılarak Kuveytli iş insanlarıyla bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, ilk olarak Kuwaiti Hasawi ailesinin, daha sonra önceki dönem Kuveyt Ticaret Bakanı Faisal Abdulrahman Almedlij'in divaniyesine katıldı.

'ORTAK PROJELER GELİŞTİRECEĞİZ'

Bursa'yı sahip olduğu kültürel değerleriyle dünyaya tanıtmak ve turizm potansiyelini artırmak amacıyla çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 'Bursa ile Kuveyt arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ile kültürel, ekonomik, ticari ve sportif alanlardaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı ve verimli görüşmeler yaptık. Atletizm alanında yakın ve yapıcı bir iş birliği içerisinde bulunduğumuz Kuveyt Atletizm Federasyonu ile önümüzdeki süreçte ortak projeler geliştireceğiz. Karşılıklı bağları daha da güçlendirmeyi; başarılı sporcuların yetişmesine birlikte katkı sunmayı hedefliyoruz' dedi.

Bu kapsamda, Kuveyt Atletizm Federasyonu'na bağlı atletizm takımlarını Ocak ayında Bursa Uluslararası Spor Festivali'nde ağırlayarak iş birliğini somut adımlarla ileriye taşımayı planladıklarını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, 'Sportif alanda hayata geçirilebilecek iş birlikleri ile Kuveyt'ten Bursa'ya gelecek sporculara yönelik planlamaları ele aldık. Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl düzenlediğimiz Uluslararası Spor Festivali'ne Kuveytli sporcuları da davet ettik. Sportif alanda geliştireceğimiz bu iş birliğinin, kültürel bağlarımızın güçlenmesine de önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum' diye konuştu.

'BURSA'YA YÖNELİK YATIRIM FIRSATLARINI KONUŞTUK'

Ziyarette, karşılıklı yürütülecek ortak projeler ve sportif değişim programlarıyla hentbol branşında daha başarılı sporcular yetiştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını da vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, 'Program kapsamında Kuveyt'in köklü kültürel geleneklerinden biri olan divaniyelere de katıldık. Bursa'ya yönelik yatırım fırsatları, Kuveytli iş insanlarının beklentileri ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik görüşlerimizi karşılıklı olarak paylaştık. Bu anlamlı kültürel buluşmaların Türkiye ve Kuveyt arasındaki ilişkilerin güçlenmesine önemli katkılar sunacağını inanıyorum' dedi.